Younes Belhanda: "Pozisyon üretip atamıyorduk"
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, 3-2 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Belhanda, sezon başında bu tür durumların olabileceğini söyledi.
"BİRAZ ACI ÇEKTİK"
Galibiyet için zorlandıklarından bahseden tecrübeli orta saha, "Biraz zor oldu, biraz acı çektiğimizi söyleyebilirim. Biz onlara gol atma fırsatı sunduk. Sezon başında böyle şeyler olabiliyor. Üç puan, bu akşam özgüvenimiz için çok önemliydi. Üst sıralardan kopmamak için kazanmak önemliydi." dedi.
"EN BÜYÜK SORUNUMUZ..."
Takım olarak oyun sorunlarından bahseden yıldız futbolcu, "Çok fırsat yakaladık ama etkili olamadık. En büyük sorunlarımızdan biri pozisyon üretip, atamamak. Sonra gol yiyip, onu çevirmeye çalışmak oldu. Buna biraz daha fazla çalışmak zorundayız." diyerek sözlerini noktaladı.
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