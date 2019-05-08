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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
08.05.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Younes Belhanda piyangosu!

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Younes Belhanda piyangosu!

Galatasaray transferde artı bütçeye geçmek için Younes Belhanda'ya gelen teklifleri değerlendirecek. 3.350 milyon Euro garanti ücrete sahip Belhanda, Arabistan’a giderse ücretini ikiye katlayacak.

Ara transferde Fatih Terim'in Al-İttihad'a transferine izin vermediği Belhanda, "Sana güveniyorum'' diyen hocasını sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla mahcup etmedi. 4 gol-6 asistle oynayan Belhanda sezon içinde menajerini değiştirdi ve Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila ile anlaştı.

Galatasaraya çılgın gelir
Galatasaray'a çılgın gelir!

Suudi Arabistan ekipleri tarafından performansı yakından takip edilen Faslı 10 numara için sezon sonunda 12 milyon Euro'luk teklif geleceği ortaya çıktı.

Yeni 10 numara Feghouli olacak
Yönetim transferde artı bütçeye geçmek için Belhanda'ya gelen teklifi değerlendirecek. Sarı-kırmızılı takımda 3 milyon 350 bin Euro garanti ücrete sahip Belhanda'nın da ayrılık şartı 6 milyon Euro. Suudi Arabistan'daki kulübün, Belhanda'ya da yıllık 6 milyon Euro vermeye hazır olduğu öğrenildi. Bu sezon Emre Akbaba'dan faydalanamayan Terim, Belhanda'nın satılması halinde Feghouli'yi de 10 numara olarak kullanabilir.

Sofiane Feghouli Galatasaray'a West Ham'dan transfer olmuştu...

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Younes Belhanda piyangosu
 

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