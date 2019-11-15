Younes Belhanda için flaş karar! Neden kadroda yok?
Fas Milli Takımı'na alınmayan Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda için açıklama geldi.
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, kadroya almadığı Younes Belhanda için konuştu.
Vahid Halilhodzic, Younes Belhanda'yı Galatasaray’daki problemleri ve düşük formundan dolayı milli takıma almadığını açıkladı.
Tecrübeli teknik adam, ''Galatasaray'da sorunlar yaşıyor. Ayrıca son zamanlarda formunda düşüş var.'' diyerek Belhanda'yı kadroya almadığını belirtti.
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