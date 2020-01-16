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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Younes Belhanda açıkladı! Ayrılık...

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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Younes Belhanda açıkladı! Ayrılık...

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Transfer olacağı iddialarını yalanlayan Faslı yıldız, takımda kalacağını yazdı. Belhanda ayrıca hedefinin üst üste 3. şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Gazeteci Manu Lonjon'a yanıt veren yetenekli oyuncu, "Bahse girerim Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama üç yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım." dedi.

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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Younes Belhanda açıkladı Ayrılık...

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