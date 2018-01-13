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Yönetimden, Çalımbay'a söz! Trabzonspor büyük oynuyor...

Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, her fırsatta, “En az 2 oyuncu almalıyız ve kampa yetiştirmeliyiz” mesajlarını vermişti. Ancak kampın sonu geldi, transferler ise gelmedi! Bu durum deneyimli hocanın keyfini fazlasıyla kaçırdı. Onun moralini yükseltmek ise başkan Muharrem Usta’ya düştü.

Hürriyet Haber
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Trabzonspor’da devre arası transferi sancılı geçiyor. Hiç gündemde yokken Mas da ülkesi Arjantin’in yolunu tutunca ihtiyaç sayısı arttı ama kampa katılan bir takviye söz konusu değil.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, her fırsatta, “En az 2 takviye yapmalıyız ve bunlar da kampa yetişmeli” dese de bu işlemlerin gerçeğe dönüşememesi deneyimli hocanın keyfini fena halde kaçırmış durumda. Yakın çevresine konudan duyduğu rahatsızlığı anlatan Çalımbay’ın moralini düzelten açıklama ise Başkan Muharrem Usta’dan geldi... Hem yurt içinde hem de yurt dışında arayışlarını sürdüren Usta’nın Çalımbay ile görüştüğü ve özetle şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

‘İşine konsantre ol’
“Eksiklerin farkındayız. Gidermek için de büyük çaba harcıyoruz. Ancak ara transferin zorluğu malum. Üstelik biz kalmasını çok istememize rağmen Mas gibi bir futbolcumuzu da malesef kaybettik. Bu noktada aklı tamamen başka yerde olan bir oyuncuyu tutmak kimsenin yararına olmazdı. Her şeye rağmen tüm imkanlarımızı zorlayacağız ve mutlaka kadronun ihtiyaçlarını lig başlayana kadar karşılayacağız. Bize bu konuda güvenmeni ve işine en iyi şekilde konsantre olmanı istiyorum.” (Fanatik)

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