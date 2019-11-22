Yönetim köşeye sıkıştı! Fatih Terim...
Devre arasında transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray'da yönetim büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya.
Fatih Terim'in devre arasında istediği transfer operasyonunu gerçekleştirmek için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray yönetimi köşeye sıkışmış durumda.
Fatih Terim'in "Satılsın" raporu verdiği 3 isimden Belhanda kesin olarak ayrılmayacağını yönetime iletmişti.
Diğer isimler Mariano ve Nagatomo için de şu ana kadar hiçbir teklif gelmemesi sıkıntı yaratıyor.
Futbolcuların aldığı yüksek maaşlar da ayrılık kararının önünde büyük bir engel oluşturuyor.
LUYINDAMA'YA TERİM VETOSU
Fatih Terim'in gözden çıkardığı isimlerin satışı çok zor gözükürken, sadece menajerler aracılığıyla Luyindama için teklif geldiği öğrenildi.
Ancak tecrübeli hocanın, Kongolu stoperin satılmasını istemediği belirtildi...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle