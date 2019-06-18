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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
18.06.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Yönetim harekete geçti! Benjamin Tetteh... | Son dakika transfer haberleri...

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Yönetim harekete geçti! Benjamin Tetteh... | Son dakika transfer haberleri...

Devre arasında Cim Bom’un 1 numaralı golcü hedefi olan hatta GS TV’de videosu bile hazırlanan Benjamin Tetteh’in transferi son anda gerçekleşmemişti.

Kulübü Sparta Prag 10 milyon Euro’nun üzerine çıkıp, ekstra taleplerde bulununca Sarı- Kırmızılılar bitime saatler kala Mbaye Diagne’yi renklerine bağlamıştı. Aradan 5 ay geçmesine rağmen 21 yaşındaki Ganalı yıldız için Galatasaray hala çok istekli. Öyle ki Semih Kaya’nın 1 sene daha kiralanması konusunda Sparta Prag ile görüşen ve anlaşmaya yakın olan yönetimin, ajandasındaki esas isim Benjamin Tetteh. Çekya takımıyla 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan ve Semih’le birlikte Sparta Prag’ın yeni sezon kadrosunda adı açıklanan Tetteh konusunda özellikle teknik heyet fazlasıyla ısrarcı.

Daha 21 yaşında...

Scout ekibinin yaklaşık 1.5 yıldır takip ettiği 1.93’lük santrafora, devre arasında Fatih Terim onay vermişti. Galatasaray, Tetteh’in henüz 21 yaşında olduğunu göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi’nde vitrine çıktıktan sonra bir kaç sene içinde astronomik rakamlara satılabileceğini düşünüyor. Sparta Prag ile masada olan Cim Bom, Tetteh için tüm kozları oynuyor.

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