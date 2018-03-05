Yönetim faturayı ona kesti! 'Sonuç ne olursa olsun...'
Fenerbahçe'de yönetim, Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinde faturayı teknik direktör Aykut Kocaman’a kesti.
Kocaman’ın sahaya sürdüğü kadroda hata yaptığını ve oyuncu değişikliklerinde geç kalındığı eleştirisi yapıldı. Kocaman’ın kupa derbisinde iyi performans gösteren Şener’i yedek soyundurması, özellikle Soldado ve Mehmet Ekici değişikliklerini geç yapması, takım yenik durumdayken çift forvete dönmekte geç kalması, defansta iyi bir uyum yakalayan Neto ile Neustader ikilisinin uyumunu bozup Neto’nun yerine sahaya Skrtel’i sürmesi Kocaman’ın hanesine eksi olarak yazıldı.
Öte yandan Aykut Kocaman’ın maçı saha kenarında değil de kulübede izleyerek oyuna müdahale etmek yerine oturmayı tercih etmesinin en büyük eleştiri alan hareketi oldu. Yöneticiler, “Sonuç ne olursa olsun oyuna müdahale edilmeliydi. Hoca kenarda pes ederse takım saha içinde ne yapacak” eleştirisinde bulunuldu.
AZİZ YILDIRIM AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Takımın oyunundan memnun olmayan ve futbolcuların beklentilerin altında performans göstermesinden dolayı sıkıntılı olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, "Verilen sözler nerede. Futbolcular sahada mücadele etmiyor, Bundan sonra herkes kendine dikkat edecek" dediği öğrenildi. Yıldırım’ın ayrıca alınan mağlubiyet nedeniyle Aykut Kocaman’ı da sorumlu tuttuğu ve özellikle oyuncu değişikliklerinde geç kalındığı yönünde görüş belirttiği gelen haberler arasında.
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