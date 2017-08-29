Yollar her an için ayrılabilir! Beck...

Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor...Bu sezon gösterdiği kötü performansla gözden düşen Beck'in gönderilme ihtimalinin olduğu öğrenildi.
Şenol Güneş'in Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle zoraki olarak şans verdiği Alman futbolcudan memnun olmadığı ve yönetime, "Benim açımdan göndermenizde bir sakınca yok" dediği gelen bilgiler arasında.
KİRALANABİLİR
Bu gelişmenin ardından Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerle bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Beck'in satılmasa bile kiralanması için yapıcak tekliflerin değerlendirileceği belirlendi. (Takvim)