"Yol yakınken vazgeçilmeli"

Galatasaray'da son 2 haftada kaybedilen 5 puanın sıkıntısı yaşanıyor. Sarı kırmızılılar dün gece Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Futbol yorumcusu Sinan Engin, "Dursun Özbek bir an önce Tudor'dan vazgeçip takımı Fatih Terim'e emanet etmeli. Galatasaray'ın geleceği Fatih Terim'dir" dedi.
Konuyla ilgili görüşünü aldığımız ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler ise, Galatasaray'ın sakinleşmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Çelikler, "Galatasaray'ın Tudor mu Terim mi diye düşüneceğine ilk önce Abdurrahim Albayrak mı yoksa Ali Dürüst mü diye düşünmesi gerekiyor" dedi.