Yokuşlu: "Avrupa'ya gideceğim ama..."
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da forma giyen Okay Yokuşlu, Avrupa’nın dev ekiplerinin dikkatini çekti. Bordo-mavili futbolcu, geleceği hakkında konuştu.
Sözleşmesi devam ediyor...
Trabzonspor’un 2015 yılında Kayserispor’dan transfer ettiği Okay Yokuşlu geride bıraktığı iki sezonda ortaya koyduğu futbol ile Avrupa takımlarının da dikkatini çekerken transferiyle ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve bordo-mavili ekiple 2020 yılına kadar sözleşmesinin devam ettiği için tüm tasarrufun kulübüne ait olduğunu söyledi.
Okay ile ilgilenen kulüpler var
İngiltere Premier Lig ekiplerinden W.Bromwich ve West Ham ile Almanya’dan Schalke, İspanya’dan Valencia ve Sevilla kulüplerinin de yakından ilgilendiği öğrenilen 24 yaşında ki futbolcu, transferiyle ilgili yorum yapmıyor.
Futbolcunun sözleşmesindeki madde
Sözleşmesinde yer alan “8 Milyon 250 Bin Euro serbest kalır” maddesinin Avrupa kulüplerini kapsadığı Okay, transferiyle ilgili gelişmeleri menajerinin takip ettiğini bu konuda hiçbir yorum yapmadığını ve yapmayacağını da belirtti.
Kulübe para kazandırma düşüncesi
Okay, “Şu anda sadece ligde kalan haftalarda kazanmaya odaklandık. Öncelikli hedefimiz bu maçları kazanarak gelecek sezon Avrupa liginde yer almak. Çünkü şu anda sadece takım halinde Avrupa’ya gitmeyi düşünüyoruz ve benim de önceliğim bu. Bir başka önceliğimde bana büyük değer katan kulübümün kazancı” ifadelerini kullandı. (Yeni Şafak)
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