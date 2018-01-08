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Yok böylesi... 3.5 yılda, 25 hoca değiştirdiler!

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek, 3.5 yılda tam 25 hoca değiştirdi ve bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı.

Hürriyet Haber
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Mısır ekiplerinden Zamalek, Ehab Galal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Galal, Zamalek'in son 3,5 yıldaki 23. teknik direktörü oldu.

2014'te başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sürekli teknik adam değişikliğine giden Mortada Mansour, son olarak nebojsa Jovovic'i gönderip Ehab Galal'ı takımın başına getirdi.

1.5 senelik imza atan Galal'ın görev süresini tamamlamadan kovulmasına kesin gözüyle bakılırken, Zamalek'in bugün Al Ahly'ye yenilmesi halinde bile 50 yaşındaki teknik adamın bileti kesilebilir. (Habertürk)

Yok böylesi... 3.5 yılda, 25 hoca değiştirdiler

 

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