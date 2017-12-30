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Yok böyle zam... Trabzonspor'da flaş gelişme!

Trabzonspor Yönetimi, Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün sözleşmelerinde iyileştirme yapmayı planlıyor. Yıllık 250 bin TL’ye yakın bir rakama oynayan iki futbolcunun da ücretinde yüzde 400’lük bir zam yapılması bekleniyor.

Hürriyet Haber
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Ligde yakaladığı çıkış ile zirve yarışına giren Trabzonspor, bir yandan kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcarken, bir yandan da elindeki yıldızları takımda tutmaya çalışıyor.

Bordo-Mavili altyapının son ürünleri olan ve gösterdikleri performansla Avrupa devlerini peşine takan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’yı devre arasında göndermek istemeyen Fırtına, bu iki yıldızın sözleşmesinde iyileştirme yapmayı planlıyor.

Yıllık 250 bin TL karşılığında geçtiğimiz aylarda 2022 yılına kadar sözleşme yenileyen Yusuf’un ücretinin 250 bin Euro’ya (1 milyon 136 bin TL) çıkarılması bekleniyor.

Yok böyle zam... Trabzonsporda flaş gelişme

Ocak’ta teklifler reddedilecek
Abdülkadir Ömür’ün aldığı ücret tam olarak açıklanmasa da 18 yaşındaki oyuncunun, Yusuf’tan daha düşük bir rakama oynadığı biliniyor. A takımdaki performansıyla futbolseverlerin takdirini kazanan genç oyuncunun da ücretinde ciddi bir zam yapılacağı öğrenildi.

Ocak ayında iki oyuncu için de gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmeden reddedecek olan Trabzonspor, bu kulüplerle sezon sonunda görüşmeyi planlıyor. (Fanatik)

Anadolu Kulüpleri

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