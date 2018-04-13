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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
13.04.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

Yok böyle olay! Bir frikik attı, bakın neler oldu...

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Yok böyle olay! Bir frikik attı, bakın neler oldu...

Pazar günü oynanan Torino-Inter maçında Antonio Candreva'nın kullandığı frikiğin, bir güvenlik görevlisinin beline gelmesi sonucu görevlinin dalağının parçalandığı ortaya çıktı. Görevli, ağrı hissetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve dalağı ameliyatla alındı.

İtalya Serie A’da Inter’in geçtiğimiz Pazar günü Torino ile karşılaştığı mücadelede inanılmaz bir olay yaşandı.Torino’nun 1-0 üstün götürdüğü mücadele esnasında Inter forması giyen Antonio Candreva’nın kullandığı serbest vuruş bir güvenlik görevlisinin beline isabet etti. Beline gelen şut sonrasında şiddetli bir ağrı hisseden güvenlik görevlisi, ilk etapta yaşanan olayın ne derecede önemli olduğunun farkına varmadı. Antonio Candreva’nın kullandığı frikiğin, bir güvenlik görevlisinin beline gelmesi sonucu görevlinin dalağının parçalandığı ortaya çıktı.

Candreva’nın şutunda dalgağına top gelen görevli, ağrı hissetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırıldığı anda ise görevlinin dalağından büyük bir problem yaşadığı doktorlar tarafından tespit edildi.

HERKES ŞAŞIRDI KALDI
Şutun gelmesiyle dalağı parçalanan güvenlik görevlisi, acilen ameliyata alındı. Talihsiz kişinin dalağının parçalandığı ve ameliyat ile dalağın alınması gerektiği kararlaştırıldı.

Yapılan ameliyatta dalağı alınan stad görevlisinin durumu ameliyatın ardından kısa bir dinlenme süreci sonrasında normale döndü.Yaşanan bu olaydan sonra iki kulübün de görevliye ziyarette bulunduğu ve güvenlik detaylarının da yeniden gözden geçirileceği belirtildi. Antonio Candreva veya Inter Kulübü ise durumla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Torino mücadeleyi Adem Ljajic’in attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.Stad görevlisinin dalağını parçalayan Candreva, 59 dakika sahada kaldı. 59. dakikada oyundan çıkan Antonio Candreva yerini Rafinha’ya bıraktı.

31. haftası geçilen Serie A’da Inter topladığı 59 puanla 5. sırada yer alıyor. Torino ise 10. sırada ve 45 puanda son 7 haftaya girecek.

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