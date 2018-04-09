Yok böyle kupon! 13 maç...
Hafta sonu Nesine.com'da inanılmaz kuponlar tutturup zirveye yerleştiler!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
861'inci iddaa dönemi henüz bitmedi ama hafta sonu 2 efsane kupon gündeme oturdu!
Bir Nesine.com kullanıcısı 13 maçlık kuponuyla 24.358 TL kazandı.
Tüm maçlara 2.5 ÜST oynayan kullanıcı, fire vermedi!
Bir diğer Nesine.com kullanıcısı ise 3 TL'ye 4.843 TL kazandı. 7 maçlık kuponunda firesi olmayan kullanıcı, 1.630 katı tutturdu!
Kazanan 10'daki diğer kuponları incelemek için buraya tıklayın!
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