Yok böyle kulübe! 184 milyon...

Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, adeta yıldızlar topluluğuna dönüştü. Alternatifli bir kadro oluşturan Kara Kartal'ın 2-2 sonuçlanan Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan 10 futbolcusunun piyasa değeri tam 184 milyon TL'ydi.

Bu rakam Süper Lig'deki birçok takımın piyasa değerinden daha fazla. Siyah-Beyazlıların dün geceki rakibi Kasımpaşa'nın ise toplam kadro değeri sadece 89 milyon TL.

EN PAHALISI GARY MEDEL

Beşiktaş'ta dün akşam oynanan Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan futbolculardan en pahalısı ise 48 milyon TL'lik piyasa değeri ile Inter'den transfer edilen Gary Medel oldu.

Şilili yıldızı, 44 milyon TL'lik piyasa değeri ile Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens takip etti. Valencia'dan alınan İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun ise piyasa değeri 30 milyon TL.

Siyah- Beyazlı kulübün yedek kulübesinin fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından taraftarlar, "Bu kulübe ile savaşa bile gidilir", "Bu sene Beşiktaş'ın sırtı yere gelmez" "Kulübe değil, yıldızlar topluluğu" şeklinde yorumlar yapıldı. (Takvim)