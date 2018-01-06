« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Diğer>Yok böyle kaza... Yürekler ağza geldi, sahada uyutuldu!

Yok böyle kaza... Yürekler ağza geldi, sahada uyutuldu!

Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılan at yarışlarında aprantilere mahsus 2. koşuda yaşanan zincirleme kaza herkesi korkuttu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Atlarından düşerek büyük tehlike yaşayan apranti Mustafa Manav ve Mazlum Pir Demir'in genel durumlarının iyi olduğu, Ergün Ardıç’ın ise omurgasında 2 kırık tespit edilip Pazartesi günü ameliyat olacağı, koşuda start alan safkanlardan Gürsoy’un ise ayağı kırıldığı için veteriner hekim raporuna istinaden uyutulduğu öğrenildi.

Koşuyu Power King isimli safkanla kazanan apranti Enis Emre Doğru’ya Komiserler Kurulu tarafından 10 gün ceza verildi.

Özbelge ekürisine ait Gürsoy ise sahada kaza sonrası iğneyle uyutulup, hayatına son verildi. (yarisdergisi.com) (Görüntüler TJK TV'ye aittir.)

Yok böyle kaza... Yürekler ağza geldi, sahada uyutuldu

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

At yarışıizmirşirinyer hipodromuÖlüm

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ