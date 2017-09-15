Yok böyle gelir! Beşiktaş...

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, yayın havuzundan yaklaşık 20 milyon Euro’yu kasasına koyacak.

Gruplarda yer aldığı için 12.7 milyon Euro da elde eden Siyah-Beyazlılar, Porto galibiyetinin ardından 1.5 milyon Euro’yu ayrıca hanesine yazdırdı. Şu ana kadar toplam 34.2 milyon Euro yani 137 milyon TL’lik müthiş bir gelir elde etmeye hak kazanan Beşiktaş, maç kazandıkça bu rakamı artırabilir.

Beşiktaş, gruptan çıkması halinde 6 milyon Euro daha başarı ödülü elde edecek. Grupta galibiyetlere 1.5 milyon, beraberliklere 500 bin Euro prim veriliyor. (Fanatik)