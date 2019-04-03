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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.04.2019 - 00:50, Son Güncelleme:

Yok böyle bir maç! Tam 8 gol...

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Yok böyle bir maç! Tam 8 gol...

La Liga'nın 30. haftasında lider Barça, 2-0 öne geçtikten sonra 4-2 geriye düştüğü maçta Villarreal ile 4-4 berabere kaldı.

Karşılıklı geri dönüşlerin olduğu maçta Villarreal, 2-0 yenik durumdan skoru 4-2 lehine çevirse de 94. dakikada Luis Suarez'in attığı golle Barcelona zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardı. 

Karşılaşmaya iyi başlayan Katalan ekibi Philippe Coutinho (Dk.12) ve Malcom (Dk.16) ile 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım 23. dakikada Nijeryalı futbolcusu Samuel Chukwueze'nin golüyle farkı 1'e indirirken, ilk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

İkinci yarıda daha atak oynayan Villarreal, 50. dakikada Karl Toko Ekambi ile skora eşitliği getirdi. Villarreal, 62. dakikada Vicente Iborra ile karşılaşmada ilk defa öne geçerken, 80. dakikada Carlos Bacca skoru 4-2'ye taşıdı. Maçın 86. dakikasında Luis Suarez'e yaptığı faulden dolayı ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Alvaro Gonzalez, Villarreal'i 10 kişi bıraktı. 

Barcelona'da yedek başlayan ve 60. dakikada Coutinho'nun yerine oyuna giren Lionel Messi'nin 90. dakikada attığı golle umutlanan Katalan ekibi maçın uzatma bölümünün son dakikasında (Dk. 94) Luis Suarez'in attığı golle 4-4'lük beraberliği yakaladı. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi. 

Diğer yandan 30. haftanın diğer önemli maçında Atletico Madrid sahasında Girona'yı 2-0 yendi. 

Bu sonuçlarla lider Barcelona puanını 70 yaparken, 2. sıradaki Atletico Madrid puanını 62'ye yükselterek farkı 8'e indirdi. 

La Liga'nın 31. haftasında, 6 Nisan cumartesi günü Nou Camp Stadı'nda oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçı şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyor. 

Yok böyle bir maç Tam 8 gol...

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