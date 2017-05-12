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Yok böyle anlaşma! Bir ilki gerçekleştirdiler

Dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden Emirates, espor alanında önemli bir ortaklığa imza attı.

Koray DURKAL
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ESL ve Emirates Havayolları espor alanında yeni bir anlaşmaya imza attı. Bundan böyle sona eren turnuvalardaki önemli maçların tekrarları Emirates’in uçuşlarında gösterilecek.

ESL’in küresel medya başkan yardımcısı Torsetn Haux anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “biz her zaman esporun görünürlüğünü arttırmanın yollarını arıyoruz. Emirates gibi büyük bir hava filosuyla çalışacağımız için son derece mutluyuz. Bu anlaşmadan oyuncuların, espor izleyicilerinin ve yolculuk yapan herkesin memnun olacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

 

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