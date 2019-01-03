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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.01.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Yok artık Visca! 73 milyon...

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Yok artık Visca! 73 milyon...

Başakşehir, Edin Visca için serveti reddetti...

 

Süper Lig’de ilk yarıyı en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir bir yandan transfer için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da kadrosunu korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

Turuncu-Lacivertliler’e geldiği günden bu yana devamlılığı ve skora katkısı ile dikkat çeken Edin Visca için teklif yağarken, İstanbul ekibi son olarak adeta bir serveti reddetti. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de yakından ilgilendiği Boşnak yıldız için ismi sır gibi saklanan bir Arap kulübünün tam 12 milyon Euro (13 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

VİSCA DA İSTEMEDİ
Bu sene şampiyonluğa kilitlenen Başakşehir’in ise kritik dönemde başarılı oyuncuyu kaybetmek istemediği ve bu nedenle gelen teklifleri reddettiği vurgulandı. Her şeye rağmen teklifi Visca’ya da ileten Turuncu-Lacivertli yöneticiler, Boşnak yıldızdan da olumsuz yanıt aldı.

Visca’nın şu an için Türkiye’de mutlu olduğu ve ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtildi. 2011’den bu yana ülkemizde forma giyen yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

91 MİLYON TL İSTEMİŞLERDİ
Ligde kötü günler geçiren ve ikinci yarıya iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferdeki ilk hedefini Edin Visca olarak belirlemişti.

Bu doğrultuda Başakşehir’in kapısını çalan Sarı-Lacivertli yetkililer, Boşnak yıldızın bonservisini sormuştu. Turuncu-Lacivertli yönetim ise Kanarya’dan tam 15 milyon Euro (91 milyon TL) talep edince, transfer pazarlıkları başlamadan sona ermişti. (Fanatik)

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