Yok artık! RVP'yi dünya devi istiyor

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Robin Van Persie için müthiş bir teklifin olduğu ortaya çıktı... Alman basını, Hollandalı oyuncuyla ilgili çılgın bir iddia ortaya attı.

Bayern Münih’te Müller’in sakatlığı sonrası Lewandowski tek forvet olarak kaldı. Alman devi önceki akşam Celtic karşısına forvetsiz çıktı. Bayern Münih Yönetimi’nin bu nedenle golcü transfer etmeyi planladığı kaydedildi.

Geniş bir golcü adayı listesi bulunduğu ve bu isimler arasında Van Persie’nin de olduğu iddia edildi. RvP bu sezon 4 resmi maçta 199 dakika sahada kaldı. (Fanatik)