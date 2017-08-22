YOK ARTIK PSG ! ŞİMDİ DE MBAPPE

Kylian Mbappe'ın bilmeceye dönen transferi çözülüyor. SkySports, Fransız forvetin Monaco'dan Paris Saint Germain'e transfer olacağını, PSG'nin bu transfer için Monaco'ya 140 milyon Euro ödeyip, bir de Lucas Moura'yı vereceğini öne sürdü. Finansal fair-play engeline takılmamak için Mbappe, bu sezon PSG'de kiralık oynayacak, ödemeler gelecek sezon başlayacak ve PSG Monaco'dan futbolcunun bonservisini de alacak.

Mbappe ile bu sezon Real Madrid ve Manchester City de ilgilenmişti. 18 yaşındaki futbolcu, Monaco'nun son iki lig maçında oynamamış, son Metz maçında kadroya bile alınmamıştı. L'Equipe gazetesi, genç yıldızın kadro dışı kalmasının gerekçesinin geçen hafta antrenmanda kavga çıkarması olduğu öne sürmüştü.

Paris Saint Germain'in Monaco'dan 23 yaşındaki Brezilyalı önlibero Fabinho'yu da istediği, bu futbolcunun da anlaşmaya dahil edilmesi durumunda PSG'nin ödeyeceği rakamın 218 milyon Euro'ya çıkacağı öne sürüldü.