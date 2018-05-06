Yok artık LeBron James!
Dün gece son saniye basketiyle Toronto Raptors'ı deviren "Kral" James, Robert Horry ve Michael Jordan'ı yakaladı, Oscar Robertson'ı geride bıraktı! İşte o rekorlar...
38 sayı - 7 asist - 6 ribaunt!
Son saniye basketiyle Toronto Raptors'ı 105-103 deviren Cleveland Cavaliers, seride 3-0 öne geçti.
LeBron James, 11 maç üst üste takımın asist ve sayı lideri olarak maçı bitirdi, Oscar Robertson'ın aynı kategorideki rekorunu tarihe gömdü.
Son 15 yılda, play-off'larda, sadece bir oyuncu daha 2+ maçta son 5 saniyede maçı kazandırmıştı. O son saniye basketiyle LeBron James, 2002 yılındaki Robert Horry performansını yakalamış oldu.
1992 play-off'larında Michael Jordan, ilk 10 maç sonunda 354 sayı atmıştı. Dün gece attığı 38 sayıyla birlikte, 10 maç sonunda 348 sayıya ulaşan LeBron James, Jordan'ın rekoruna yaklaştı.
Jordan, 11. maçta 33 sayı atmıştı. LeBron James bir sonraki maç 40 sayı atarsa rekoru eline geçirecek.
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