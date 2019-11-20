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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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20.11.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Yok artık LeBron James! 30 takımın tümüne triple-double...

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Yok artık LeBron James! 30 takımın tümüne triple-double...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek bu sezonki çıkışını sürdürdü.

Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti ve Batı Konferansı'nda 11. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Lakers'ta karşılaşmayı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.

Anthony Davis 34 sayı ve 7 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla skora destek oldu.

Bu sezon 8'inci kez kaybeden Thunder'da Dennis Schroder 31, Danilo Gallinari 25 sayı, Nerlens Noel ise 15 sayı ve 8 ribaunt üretti.

- Warriors 7 maç sonra kazandı

Bu sezona kötü başlayarak Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Golden State Wariors, konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 114-95 mağlup ederek 7 maç sonra yeniden kazandı.

Sezonun 3. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Alec Burks 29 sayı ve 8 ribaunt, Glenn Robinson 20, Eric Paschall ve Marquese Chriss 17'şer sayı, Draymond Green ise 8 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle oynadı.

Bu sezon 9. kez yenilen 5 galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 20, Dillon Brooks 18, Brandon Clarke 17 sayı üretirken, Jae Crowder 15 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 95-114
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 115-104
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 120-116
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 112-107 

Yok artık LeBron James 30 takımın tümüne triple-double...

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