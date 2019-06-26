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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.06.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Yok artık Jadon Sancho! 95,7...

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Yok artık Jadon Sancho! 95,7...

KPMG Football Benchmark, son beş ayda piyasa değerini en çok yükselten oyuncuları araştırdı. Zirvede değerini 49,6 milyon euro artırarak, 95,7 milyon euroya çıkaran Jadon Sancho yer aldı. Luka Jovic ise değerini 45,1 milyon euro yükselterek ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıranın sahibi ise 39,4 milyon euroluk yükselişle Frenkie de Jong oldu.

Liglerin sona ermesinin ardından futbolseverlerinin gözü takımların yapacağı transferlere çevrildi. KPMG Football Benchmark ekibi, son beş ayda piyasa değerinin yükselten oyuncuları araştırdı. Yapılan araştırmada listesinin en tepesinde Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jadon Sancho yer aldı. İngilizler'in yeni starı, son beş ayda piyasa değerini 49,6 milyon euro artırarak, 95,7 milyon euroya çıkarmayı başardı.

Real Madrid ve Barcelona yükselenleri kaptı

Jadon Sancho'nun ardından listenin ikinci sırasında Real Madrid'in 60 milyon euroya kadrosuna kattığı Luka Jovic yer aldı. Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Frankfurt'ta geçiren Sırp forvet, piyasa değerini 45.1 milyon euro yükselterek, 66,4 milyon euroya çıkardı. Listenin üçüncü sırasında yer alan Frenkie de Jong ise 39,4 milyon euroluk artışla değerini 81,9 milyon Euro'ya yükseltmeyi başardı. Hollandalı orta saha, Ajax'tan 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

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28 yaşında ama Van Dijk değerini yükseltti

Listede ilk 10'da yer alan oyuncular arasında 25 yaşından yüksek olan tek isim bulunuyor: Virgil van Dijk… Dünyanın en iyi stoperi olarak lanse edilen Hollandalı oyuncu, piyasa değerini 30,5 milyon euro arttırarak, 98,4 milyon euroya çıkardı. Listede Virgil van Dijk'in yanı sıra Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold da yer alıyor. İngiliz sağ bekin değeri 38,4 milyon euro yükselerek, 80,8 milyon euro oldu.

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