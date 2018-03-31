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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
31.03.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Yok artık Fırat Aydınus! Galatasaray-Trabzonspor maçında...

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Yok artık Fırat Aydınus! Galatasaray-Trabzonspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek olan Fırat Aydınus'un ilginç istatistiği dikkat çekiyor.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 17 maç yöneten Fırsat Aydınus, 6 kırmızı kart çıkardı, 4 kere beyaz noktayı gösterdi. Büyük takımların maçlarında nasıl performans gösterdiğine bir göz atalım...

- Ligin 6. haftasında Bursaspor – Galatasaray maçını yönetmiş ve İY1/MS2 oynayan iddaacılar 18,00 orandan kazanmıştı.

- 7. hafta Beşiktaş – Trabzonspor maçına atanmış, 8 kere sarı kart çıkarmıştı.

- 14. hafta ise derbide, Beşiktaş – Galatasaray maçında düdük çalmış, Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanırken maçta 6 sarı kart çıkmıştı.

- 20. haftada ise Sivasspor, Galatasaray’ı konuk ederken maçın hakemi yine Fırat Aydınus’tu. 1 penaltı, 4 sarı kart ile maçı bitirdi.

- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ise maça damga vuran isim oldu. 3 kırmızı kart, çalınan ve çalınmayan ofsayt, faul kararları ile uzun süre gündemde kaldı.

Bu sezon maç başına 5,00 sarı kart ortalaması olan Fırat Aydınus'un, söz konusu Galatasaray-Trabzonspor maçları olunca ilginç istatistiği dikkat çekiyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 146Galatasaray - Trabzonspor
    3
    MS1
    1,35
    12220kez oynandı
Hemen Oyna
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- 23 Aralık 2009'da, Türkiye Kupası'nda, Galatasaray – Trabzonspor maçını yönetti. 2-1 biten maçta sadece 1 sarı kart gösterdi.

- 22 Aralık 2013'ta adres bu sefer Süper Lig'di. Galatasaray, Trabzonspor'u yine 2-1 yendi. Fırat Aydınus 2 sarı kart çıkarttı.

- 11 Mayıs 2014'te, Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor maçında da sadece 1 sarı kart göstermişti.

- İki ekibin 22 Ekim 2016'daki lig maçını Trabzonspor 1-0 kazanırken, Fırat Aydınus maç boyunca 1 kart bile çıkarmadı!

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta, gözler yine Fırat Aydınus'ta olacak! 

İddaa Tahminleri - 31 Mart 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 31 Mart Cumartesi İddaa programında majör liglerden güvendiği 4 maçı sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için

 

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