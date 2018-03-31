Yok artık Fırat Aydınus! Galatasaray-Trabzonspor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek olan Fırat Aydınus'un ilginç istatistiği dikkat çekiyor.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 17 maç yöneten Fırsat Aydınus, 6 kırmızı kart çıkardı, 4 kere beyaz noktayı gösterdi. Büyük takımların maçlarında nasıl performans gösterdiğine bir göz atalım...
- Ligin 6. haftasında Bursaspor – Galatasaray maçını yönetmiş ve İY1/MS2 oynayan iddaacılar 18,00 orandan kazanmıştı.
- 7. hafta Beşiktaş – Trabzonspor maçına atanmış, 8 kere sarı kart çıkarmıştı.
- 14. hafta ise derbide, Beşiktaş – Galatasaray maçında düdük çalmış, Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanırken maçta 6 sarı kart çıkmıştı.
- 20. haftada ise Sivasspor, Galatasaray’ı konuk ederken maçın hakemi yine Fırat Aydınus’tu. 1 penaltı, 4 sarı kart ile maçı bitirdi.
- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ise maça damga vuran isim oldu. 3 kırmızı kart, çalınan ve çalınmayan ofsayt, faul kararları ile uzun süre gündemde kaldı.
Bu sezon maç başına 5,00 sarı kart ortalaması olan Fırat Aydınus'un, söz konusu Galatasaray-Trabzonspor maçları olunca ilginç istatistiği dikkat çekiyor.
- 23 Aralık 2009'da, Türkiye Kupası'nda, Galatasaray – Trabzonspor maçını yönetti. 2-1 biten maçta sadece 1 sarı kart gösterdi.
- 22 Aralık 2013'ta adres bu sefer Süper Lig'di. Galatasaray, Trabzonspor'u yine 2-1 yendi. Fırat Aydınus 2 sarı kart çıkarttı.
- 11 Mayıs 2014'te, Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor maçında da sadece 1 sarı kart göstermişti.
- İki ekibin 22 Ekim 2016'daki lig maçını Trabzonspor 1-0 kazanırken, Fırat Aydınus maç boyunca 1 kart bile çıkarmadı!
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta, gözler yine Fırat Aydınus'ta olacak!
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