Yok artık Diagne! Mbappe'yi solladı...
Avrupa’nın 5 büyük ligi ile Spor Toto Süper Lig’de en çok gol atan oyuncu sıralamasında ise Kasımpaşa’nın Senegalli forveti Mbaye Diagne 12 golle zirvede yer alıyor.
PSG’nin genç yeteneği Fransız Kylian Mbappe ile Nantes’ın Arjantinli golcüsü Emiliano Sala ise 11’er golle krallık yarışında ikinci sırayı paylaşıyor.
Bu ikiliyi, ligde rakip ağları 10 kez sarsan PSG’den Neymar izlerken, 9 golü bulunan Eintracht Frankfurtlu Luka Jovic, Barcelonalı Lionel Messi ve Luis Suarez ile Genoalı Krzysztof Piatek de sezona iyi başlayan golcüler arasında bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışında Barcelonalı Messi ile Romalı Edin Dzeko 5 golle zirveyi paylaşırken, UEFA Avrupa Ligi’nde de Salzburg forması giyen İsrailli Munas Dabbur 5 golle başı çekiyor.
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