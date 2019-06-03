Yok artık Brahimi!
Yacine Brahimi, transfer şartlarını soran G.Saray’dan şoke edici taleplerde bulundu.
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme garantisi, 5 milyon Euro imza parası ve 4 milyon Euro da menajerlik ücreti isteyince transferinden anında vazgeçildi!
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da geçtiğimiz hafta içinde yöneticileri şoke eden bir olay yaşandı. Porto Kulübü ile sözleşmesi sona eren Cezayirli kanat oyuncusu Yacine Brahimi’nin transfer şartlarını soran sarı kırmızılı yöneticiler, aldıkları cevap karşısında şaşırıp kaldı. Zira 29 yaşındaki futbolcu öyle taleplerde bulundu ki, Galatasaraylılar ‘Bu kadar olur!’ demekten kendilerini alamadı.
Vergi ve primlerle 30 milyon Euro’yu geçiyor
BONSERVİSİ elinde olan Brahimi, yıllık 4 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme garantisi, 5 milyon Euro imza parası ve 4 milyon Euro da menajerlik ücreti talep etti. Toplam 25 milyon Euro’yu bulan bu rakama, vergiler ve başarı bonusları da dahil edildiğinde futbolcunun maliyeti neresinden baksanız 30 milyon Euro’ya geçiyor. Galatasaray, bu akıl almaz maliyet nedeniyle Brahimi transferinden vazgeçti.
Muğdat Çelik ile yollar ayrılıyor
GALATASARAy’da yerli futbolcu sayısının az olması nedeniyle takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Muğdat Çelik hakkında karar verildi. Sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla yola devam edilmeyecek. G.Saray kariyeri bir sezon süren Muğdat, 10 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol attı, 1 asist yaptı.
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