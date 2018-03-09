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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
09.03.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Yok artık! 700 milyon Euro...

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Yok artık! 700 milyon Euro...

Barcelona, Arjantinli süperstarı Lionel Messi'yi elinden kaçırmamak için her türlü tedbiri alıyor. Katalan kulübü, Messi'nin sözleşmesinde yer alan 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini yükseltmeye hazırlanıyor.

Barcelonalılar, Paris Saint Germain'in 222 milyon euro ödeyip Neymar'ı ellerinden almasının ardından Lionel Messi'yi de benzer şekilde kaybetme korkusu yaşıyor.

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Sky Sports'a konuşan kulübün finansal ve stratejik direktörü Pancho Schroder, Messi'nin kontratında yer alan 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini de arttırmayı düşündüklerini söyledi.

FUTBOLU BARCELONA'DA BIRAKSIN DİYE
Schroder, "Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakmasını sağlayacak bir serbest kalma maddesi üzerinde çalışıyoruz. Bir yıl önce Neymar için de belirlediğimiz ücretin yeterli olduğunu düşünmüştük ama daha sonra işin böyle olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

Messi'nin başka bir kulübe transfer olmasının çok zor olduğunu belirten Schroder, bununla birlikte futbolun gelmiş olduğu noktada her çılgınlığın yaşanabileceğini kaydetti. (Fanatik)

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