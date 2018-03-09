Yok artık! 700 milyon Euro...
Barcelona, Arjantinli süperstarı Lionel Messi'yi elinden kaçırmamak için her türlü tedbiri alıyor. Katalan kulübü, Messi'nin sözleşmesinde yer alan 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini yükseltmeye hazırlanıyor.
Barcelonalılar, Paris Saint Germain'in 222 milyon euro ödeyip Neymar'ı ellerinden almasının ardından Lionel Messi'yi de benzer şekilde kaybetme korkusu yaşıyor.
Sky Sports'a konuşan kulübün finansal ve stratejik direktörü Pancho Schroder, Messi'nin kontratında yer alan 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini de arttırmayı düşündüklerini söyledi.
FUTBOLU BARCELONA'DA BIRAKSIN DİYE
Schroder, "Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakmasını sağlayacak bir serbest kalma maddesi üzerinde çalışıyoruz. Bir yıl önce Neymar için de belirlediğimiz ücretin yeterli olduğunu düşünmüştük ama daha sonra işin böyle olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.
Messi'nin başka bir kulübe transfer olmasının çok zor olduğunu belirten Schroder, bununla birlikte futbolun gelmiş olduğu noktada her çılgınlığın yaşanabileceğini kaydetti. (Fanatik)
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