Yok artık! 6 yıl sonra gelen benzerlik...
17 Mart 2012’de 2-2 biten derbi yarın Kadıköy’de tekrar oynanacak. Arasında 6 yıl olan iki randevunun ay ve günü, hakemi, teknik adamları, kalecileri, hatta İddaa oranları bile aynı...
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar derbi için artık saatleri sayarken, zorlu 90 dakikanın hakeminin açıklanmasının ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. İşte "deja vu" yaşatan benzerlikler: 6 yıl önce 17 Mart tarihinde Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetmişti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Galatasaray'da ise Fatih Terim görev yapıyordu. Berabere biten derbide kaleler Volkan Demirel ve Fernando Muslera'ya teslim edilmişti. İddaa'nın açıkladığı oranlar ise Fenerbahçe galibiyetine 2.0, beraberliğe 3.10 ve Galatasaray galibiyetine 2.65 idi.
TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?
Heyecanla beklenen cumartesi günkü derbinin öncesinde böyle büyük bir tesadüfün ortaya çıkması sosyal medyada gündeme otururken, akıllara 'skor da aynı olur mu' sorusu geldi. 17 Mart 2012'de oynanan derbiye çok hızlı başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Sow'un rövaşata golüyle öne geçmiş, 15. dakikada ise Alex yaklaşık 30 metreden attığı golle skoru 2-0 yapmıştı. Daha sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray, 36'da Elmander ile farkı bire indirirken, 83'te Hakan Balta skoru 2-2'ye getirmişti. 90+3'te ise Milan Baros'un vuruşu direkten dönmüştü. (Sabah)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle