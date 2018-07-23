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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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23.07.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

Yoga olimpiyatlara giriyor

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Yoga olimpiyatlara giriyor

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) temsilcileri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) daveti ile İsviçre’nin Lozan kentinde yapılan GAISF toplantısına katıldı.

Uluslararası Yoga Federasyonu temsilcisi Merve Tanrıverdi, yoganın olimpiyatlarda yer alması için faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, "Yoga'nın bir spor dalı olarak Olimpiyatlar'da yer alması için 2016 yılında ilk adımları atmaya başladık, o günden bu yana gerekli temasları kurmaya ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, geçen hafta 20 Temmuz’da Lozan’da yapılan GAISF Info-Day toplantısına katıldık ve önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiği konusunda GAISF yetkilileri ile fikir birliğine vardık. Böylece tüm yoga sporcularına duyurabiliriz ki yoga, federasyonumuzun çabaları neticesinde uluslararası düzeyde de bir spor dalı olarak kabul edilmiş ve olimpiyatlarda yer alması için yeni bir adım daha atılmıştır” dedi.

Bir spor dalının Olimpiyatlar'da yer alması için, o spor dalını temsil eden uluslararası organizasyonun öncelikle, açılımı 'Uluslararası Spor Federasyonları Küresel Birliği’ olan GAISF’e üye olması gerektiğini söyleyen UYF yetkilileri, bu nedenle bir süre önce tam üyelik başvurusunda bulunduklarını belirtti.

GAISF üyelik sürecinde, yoga sporunu uluslararası düzeyde temsil eden en üst kuruluş olarak bir yandan 3 kıta ve 40 ülkede organize olma sürecinin devam ettiğini söyleyen UYF temsilcileri, diğer yandan yoga sporu yarışma kurallarının oluşturulması ve tüm ülkelerde kural bütünlüğünün sağlanması için son üç yıldır uluslararası yoga yarışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

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