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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Yoga, Aslan Yogi'yi yaşatacak

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Yoga, Aslan Yogi'yi yaşatacak

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, Aslan Yogi maskotunu yaşatmak için nesli tükenmekte olan beyaz aslan türünün yetiştirilmesine yardımcı olacaklarını söyledi.

Dünyanın her yerinde faaliyet gösteren Türkiye merkezli Yoga Academy’nin ünlü maskotu Aslan Yogi canlandı!
Cesaretin ve gücün simgesi olarak bilinen aslanı, yıllardır küçüklü büyüklü Aslan Yogi maskotlarıyla tüm Yoga severlere sunan Yoga merkezi, şimdi de Aslan Yogi'nin canlandığını müjdeledi.

Yoga Academy’nin kurucusu ve Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, Aslan'ın bu gezegendeki en güçlü simge olduğunu belirterek, "Orijinal Yoga Sistemi ise kişiyi güçlendiren, sağlıklı, mutlu, odaklı olmasını sağlayan çok kadim bir spor. 0’dan 100’e herkes uygulayabilir, aslan gibi cesur ve güçlü bir bedene ve yüreğe sahip olabilir. İşte biz de çocukları, yetişkinleri, aileleri motive etmek, Orijinal Yoga Sistemi’nin faydalarını vurgulamak için böyle bir maskot seçtik" dedi.

Doğada gerçekleştirmek istedikleri bir proje olduğunu ifade Manaf, "Çevre bilinci ve her canlının yaşam hakkı var düşüncesiyle gezegenimizde nesli tükenmeye doğru giden aslanı korumak. Özellikle beyaz aslan tükeniyor. Dünyada yalnızca 30 adet beyaz aslan kalmış. Biz de nesli tükenmemesi adına ileride doğada kurulacak olan tesisimizde bu türe destek vereceğiz. Yavru beyaz aslanı doğada yetiştireceğiz. Böylece Yoga yapanlara sunduğumuz Aslan Yogi maskotu da canlı olacak” dedi.

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Manaf sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orijinal Yoga Sistemi hiçbir uzakdoğu kültürüne ait değildir, dünya mirasıdır, sağlıklı bir spordur. Beden, zihin, enerji, ruh uyumu sağlar ve insanı çok güçlü, dayanıklı, pozitif yapar. Bu çok önemli bir güçtür, doğal olarak kişi bu gücü dünyaya sevgi, barış ve huzur yaymak için kullanır. İnsana ve çevre duyarlılığına dair çalışmalarımız sürecek.”

 

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