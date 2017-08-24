Yine yer yerinden oynayacak! Neymar'dan sonra...

Uzun süreden beri ismi Real Madrid’le anılan Monaco’nun genç yıldızı Mbappe ile anlaşan Paris Saint Germain, L’Equipe gazetesinin iddiasına göre bu transferi bitirdi.

Mbappe için iki formül öneren PSG, yıldız oyuncuyu ya sezon sonu satın alma opsiyonlu olarak kiralayacak ya da 140 milyon Euro karşılığında renklerine katacak. PSG, şimdi Monaco’dan gelecek cevabı bekliyor.

PSG bu transferde 140 milyon Euro’nun yanı sıra bir futbolcusunu da Monaco’ya verecek. Lucas, Draxler ya da Pastore’den biri

Monaco’ya katılacak. Finansal Fair Play açısından gerekirse bu oyuncuların tamamı satılacak. Hatta Barcelona’nın çok istediği Di Maria’nın da satışına izin verilecek.