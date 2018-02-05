Yine mi Mehmet Ekici! Dördüncü kez...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği performansı ortaya koyamayan Mehmet Ekici, üç kez aynı yerinden sakatlanıp aylarca top oynayamadı.
Mehmet Ekici'nin Gençlerbirliği maçında sahada oynaması bekleniyordu ancak deneyimli oyuncu forma giyemedi.
DÖNÜŞÜ UZAYACAK
Mehmet Ekici'nin bu kez farklı bir kas grubundan sakatlandığı, takıma katılmasının daha da uzayacağı belirlendi. Özetle, Mehmet Ekici bu sezon 4. kez sakatlandı ve yine formasından uzak kalacak. (Fotomaç)
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