Yine gündem oldu... Mesut Özil için flaş sözler!
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan ve Arsenal'in CSKA Moskova'yı 4-1 yendiği maçta 3 gole doğrudan katkıda bulunan Mesut Özil'e hocası Arsene Wenger'den övgü yağdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan çeyrek final maçında Arsenal, CSKA Moskova'yı 4-1'le geçerken Mesut Özil gösterdiği performansla yıldızlaşmıştı.
Yaptığı iki asistin yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırarak 3 gole doğrudan katkıda bulunan Mesut'a hocası Arsene Wenger'den büyük övgü geldi.
Wenger, maçın ardından yaptığı açıklamada "Umuyorum ki Özil'i takdir etmişsinizdir." derken sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bu gece büyük bir futbolcu gördünüz. Eğer futbolu seviyorsanız görmek istediğinizin de bu olması gerekir." (Fanatik)
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