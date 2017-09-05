Yine gönülleri fethetti! Ronaldo...

Real Madrid'in ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, duyarlı davranışlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Portekiz Milli Takımı ile kampta bulunan Ronaldo, desteğe ihtiyacı olan minik hayranını unutmadı.

Brezilya'da yaşayan 13 yaşındaki Rodrigo, engelli kız kardeşine yardım etmek ve ailesine maddi destek olmak için sürekli çalışıyor.

Real Madrid taraftarı ve Ronaldo hayranı olan Rodrigo, Brezilya'daki bir televizyon programına konuk oldu.

Rodrigo, moderatör ile konuştuğu sırada arkada Ronaldo'nun Rodrigo'ya destek mesajı yolladığı video oynatıldı.

Videoyu izleyen Rodrigo gözyaşlarını tutamadı. Cristiano Ronaldo, videoda Rodrigo'ya "Merhaba Rodrigo, Bu videoyu sana güç yollamak için ve kendindeki potansiyele inanman gerektiğini söylemek için çektim. Kız kardeşim Katia, bana senin çok yetenekli olduğunu söyledi. Hayallerinin peşini bırakma. Gelecekte çok şansı olacağını umuyorum dostum" ifadelerini kullandı.

Programın konuklarından biri olan Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Rodrigo'ya Ronaldo imzalı Real Madrid forması hediye etti. (Fotomaç)