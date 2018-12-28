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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
28.12.2018 - 17:25, Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor'da 2 imza birden!

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Yılport Samsunspor'da 2 imza birden!

Devre arası transfer dönemi hızlı bir şekilde değerlendirmeye başlayan Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, transferde hız kesmiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Hatayspor’dan deneyimli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ve geçmişte babası da Samsunspor’da forma giyen genç kaleci Nurullah Aslan ile sözleşme imzaladı. Her 2 futbolcunun ailesi de imza törenine katılırken, Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ve Başkan Yardımcısı Emin Kar da törende hazır bulundu.

Çok iyi 2 futbolcu transfer ettiklerini ifade eden Suat Çakır, “2 transferin de şampiyonluk yolunda Samsunspor’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yılmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisine, ailesine ve Samsunspor’a hayırlı uğurlu olsun. Nurullah ile de 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi çok genç ve yetenekli bir oyuncu. 2 yeni transferimizin de takıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

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Nurullah Aslan: “Hedefim Süper Lig ve Milli Takım’da oynamak”
Samsunspor’a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Erbaaspor’dan transfer edilen Nurullah Aslan, “Küçüklüğümden beri Samsunspor’un hayalini kuruyordum. Bütün deplasman maçlarına gitmişimdir. Şimdi de bu kulübün armasını terleteceğim için mutluyum. Babamın ve memleketimin takımı olduğu için Samsunspor’u tercih ettim. İnşallah şampiyon oluruz. Babam bu takımda oynadı. Benim de oynamam lazım. Samsunspor ile birlikte Süper Lig’de ve milli takımda oynamak istiyorum” diye konuştu.

Yılmaz Özeren: “Samsunspor’da bir aile ortamı var”
Eşi ve çocuğuyla birlikte imza törenine katılan Yılmaz Özeren, “Samsunspor’a imza attığım için çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Bu büyük kulübe beni ve ailemi layık gördükleri için başkanımıza ve yöneticilere teşekkür ederim. Söz konusu Samsunspor ise lig ayırt etmeden buraya gelmek her futbolcunun isteğidir. Buraya başarılı olmaya geldim. Geçen sene de bir şampiyonluk yaşadım. İnşallah devamını burada gerçekleştireceğiz. Ben ilk defa bir kulüpte bu şekilde ailemle birlikte basının karşısına geçtim. Çünkü burada bir aile ortamı gördüm. Bu aile ortamını hissedince de ailemle birlikte Samsunspor’a imza atmak istedim” şeklinde konuştu.

Yılmaz Özeren, sezonun ilk yarısında Hatayspor ile 20 karşılaşmaya çıkarken, Nurullah Aslan da bu sezon 19 kez Erbaaspor’un kalesini korudu.

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