Yılmaz Vural'ın sözleri geceye damga vurdu

Türkiye - İzlanda maçının yorumcusu Yılmaz Vural, sarf ettiği sözlerle gündem oldu.

İşte tecrübeli hocanın söylediği bazı sözler:

-Kontrataklar başımıza gelecek en kötü şey olur, Allah göstermesin.

-Nasıl kaçırıyor hakemler bunları anlamıyorum. Onlar bu pozisyonları görmek için oradalar.

-Bravo Burak bravo…(Gülerek) – (Kendisini attığı pozisyon için)

-Ağlasaydı bari… (Sigurdsson’un kendisini yere attığı pozisyon için)

-Çok yavaş oynuyoruz. Böyle sabaha kadar oyna çözemezsin.

-Oğuzhan’ın savunmaya gelip top alması yersiz. Sen Burak’a yakın oyna diye sahadasın. İşin değil ki bu senin oğlum ya.

-Bir topta oyundan düşüyorsunuz kardeşim. Dikkat edin evladım. Böyle olmaz.

-Melih Gümüşbıçak: “Ozan oyunda inşallah her şey değişir.”-Yılmaz Vural: “Hiçbir şey değişmez kardeşim, ne değişecek, perişan etmenin alemi ne?”

-Oynasak oyun dönmez diye bir şey yok. Vallahi billahi İzlanda güçlü bir takım değil. Bizim takımımız bu olamaz” (3. gol sonrası)

-Yapmayın Allah aşkına… Yani şimdi protesto edip kendimi konuşmaktan men edeceğim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. (3. gol sonrası)

-Hırvatistan ve İzlanda bu işi götürecek. Hırvatistan maçında şanslıydık, bir sürü gol kaçırdılar, sonunda golü bulmuştuk. Şimdi yorum yapacağım ama yanlış anlaşılacak.

-Emre Mor oyuna girdi ama buna ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ derler buna.

-4-5 aydır konuşmuyorum ama yine başlayacağım konuşmaya. Konuşsan ne oluyor, kime fayda sağlıyor, onu da bilmiyorum.

-Yusuf’la Emre Mor’u baştan sokacaktın. Skoru mu koruyacaksın, ne yapacaksın?

-Ne oyuncu değiştirdin, ne de oyun anlayışını…Yapmayın Allah aşkına ya..

-Yabancıya karşı değiliz. Gerekirse serbest bırakılsın. Karşı olduğumuz Türkiye’de neden oyuncu yetiştiremiyoruz? Tartışalım.