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Futbol
İHA
16.12.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'ın oğlu PSG altyapısında

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Yılmaz Vural'ın oğlu PSG altyapısında

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın kendi ile aynı isimdeki 9 yaşındaki oğlu Yılmaz Vural dünya devinin İstanbul altyapısında forma giyiyor. PSG Bursa ve İstanbul Academy maçında forma giyen küçük Yılmaz sol açıkta attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.

PSG Academy Bursa ile PSG Academy İstanbul dostluk maçında buluştu. Türkiye'deki hedefi 20 şehir, 30 lokasyon olan Paris Saint-Germain Academy'ler şehirler arası maçlarına başladı. PSG Academy'lerin ilk maçı Bursa ve İstanbul takımları arasında gerçekleşti. Asya Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 yaş grupları arasında mücadele eden PSG Academyli futbolcular performansları ile Paris'e göz kırptı.

Yılmaz Vural da PSG Academy'de
Futbolseverlerin sempatik ve hırçın tavırlarıyla yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural da, PSG İstanbul Academy'de forma giyen 9 yaşındaki oğlu Yılmaz Vural'ı ilgiyle izledi. Tecrübeli teknik adam seyirci tribününden maçı takip ederken oğlu küçük Yılmaz'a zaman zaman taktik verdi. 9 yaşındaki oğlunun PSG Academy sayesinde gelişim kaydettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Mücadele eden kendi oğlun olunca izlemesi de keyifli ve heyecanlı oluyor. Saf ve temiz ufacık çocukların gayretlerini görmek oldukça güzel. PSG Academyleri yakından takip ediyoruz. Sayıları her geçen gün artıyor. Eğitimleri başarılı, gelişimlerini biz de gözlüyoruz. Yılmaz'ın da başladığıyla şimdiki hali arasında çok fark var. İlk geldiğinde 5 yaşındaydı şimdi 9 yaşında bayağı bir gelişimi var. Amaç burada oynasın, sosyal anlamda gelişsin tabi futbolcu olabiliyorsa da olsun. Bu amaçla buraya getirdik" diye konuştu.

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Yılmaz Vuralın oğlu PSG altyapısında

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