Yılmaz Vural'ın koltuğu için iki aday; Kartal ve Buz
Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural’ın görevine son veren Adana Demirspor’da teknik direktörlük koltuğu için iki aday belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da adaylar belli oldu.
Lacivert-Mavililer, son olarak Ankaragücü’nü çalıştıran İsmail Kartal’la görüşme halinde. Anlaşma sağlanamaması durumunda başarılı hocanın alternatifi ise İrfan Buz.
Genç teknik adam Vural öncesi de Demir’in listesinde üst sıralardaydı. (Fanatik)
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