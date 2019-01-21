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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.01.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan transfer açıklaması!

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Yılmaz Vural'dan transfer açıklaması!

Yılmaz Vural, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Yılmaz Vural, kampta çok iyi hazırlandıklarını, Süper Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Toplamda 8 transfer yaptıklarını ve transfer döneminin hala devam ettiğini belirten Vural, bir hücum oyuncusu, bir 9 numara, bir de 10 numara mevkisine transfer düşündüklerini ifade etti.

Vural, “İstanbul’da toplantılar devam ediyor ama henüz konsantre olduğumuz arkadaşlarımızla bir anlaşma zemini bulamadık onun yerine diğer alternatifleri göz önüne aldık” dedi. Kamp döneminde 24 antrenman ve 4 hazırlık maçı yaptıklarını belirten Vural, "Hazırlık kampında sakatlıklarla ilgili hiç problemimiz olmadı. Antrenman yoğunluğu oyuncularımızı baya yordu" dedi.

Geçen hafta oynanan ve Adana Demirspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan Karabük maçı hakkında konuşan Vural, "Karabük maçı bizim için hiç kolay geçmedi. İkinci devre her maç böyle olacak çünkü Karabük takımının hocasıyla, yöneticileriyle konuştuğumuzda hala matematiksel umutları olduğunu ve sonuna kadar devam edeceklerini ifade etmişlerdi. Karabük maçında ilk yarı 8 ve ikinci yarı 8 olmak üzere 16 net gol pozisyonuna girdik. Bu arada rakibin de 1 tane 1’inci devrede, 4 tane de 2’inci devrede olmak üzere 5 gol pozisyonuna var. Bu bize gösteriyor ki ligin ikinci yarısı hiç kolay olmayacak" dedi. Adana Demirspor’u kadro takviyesiyle ve takım olma konusundaki çalışmalarla hedeflerine ulaşacaklarını belirten Yılmaz Vural çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Ligin ikinci yarısı için transferin son dakikasına kadar düşündükleri pozisyonlara oyuncuları alıp artık Demirspor’u yarıştıracak takımı kurmak istediklerini söyleyen Vural, "Amacımız ilk 2’ye girmek ya da Play-Off mücadelesine kalan takımlar içindeki en iyi kadroya sahip olmak" dedi.

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