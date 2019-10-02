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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

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Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup olması sonrası deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Vural'ın dikkat çeken tespitleri ve ses getirecek çok özel açıklamaları...

PSG maçından Galatasaray'ın kadro tercihi doğru muydu?

Sahadaki 11 oyuncu da yabancıydı. Bu Avrupa düzeyindeki maçlarda yarışabilmek tanınan bir imkan ama bunu da göremedik. Yani Galatasaray'ın yabancıları bu seviye maçlarda etkili olamıyorsa bir yanlış var burada. Giren çıkan oyuncular hep yabancı. Sadece son dakikalarda Ömer Bayram'ı gördük. Onun dışında sahada Türk oynamıyor Galatasaray'da. Bu Türk futbolu adına çok acı. Türk gençlerinin ve oyuncularının bu seviye turnuvalarda oynaması gerekiyor.

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Sizce neden yabancı oyuncular tercih ediliyor?

Üst düzey turnuvalarda yabancı oyuncular oynamasın demiyorum, bunun tercih nedeni rakiplerle yarışabilmek. Ama görüyoruz ki Galatasaray'ın yabancı oyuncuları, güçlü diğer rakipleriyle yarışamıyor. Bu seviyeye çıkamıyor.

Galatasaray'ın PSG karşısındaki oyun yapısı hakkında neler söylersiniz?

Galatasaray takım olarak savunma halindeydi. Top rakipteyken güç kaybediyor ve topu kazanınca da çoğalamıyor hücumda. Falcao'ya ne kenardan ne ortadan top geliyor. O yüzden değerlendiremiyoruz adamı. Bu lig maçlarında da böyle Falcao'yu öne çıkaran bir oyun yapısı yok Galatasaray'ın. Bu konuda maalesef zayıf kalıyorlar.

"GOL ATAMIYORSAN ÖNEMİ YOK"

Savunma iyiydi baktığımız zaman. Top rakipteyken başarılı bir alan savunması yapıldı. PSG bu yüzden istediği oyunu oluşturamadı. Sadece pozisyon hataları sonrası defans arkasına toplar geldi. Onun dışında savunma başarılıydı. Ama futbolda savunmanızın iyi olması bir şeyi değiştirmiyor. Orta saha da yetmez. Çünkü gol atamazsanız hiçbir anlamı yoktur.

Saha kenarından hareketli ve sinirli bir Fatih Terim vardı... Sizce Terim'i geren neydi?

Hoca maç başından sonuna kadar inanılmaz bir efor sarf etti. İsyan etme sebebi de oyuncularına derdini anlatamamasıydı. Bence Fatih hocayla oyuncuları arasında bir diyalog kopukluğu var. Bu da oyuna yansıyor.

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir süreç bekliyor?

Galatasaray'ın işi genel olarak zor. Örnek Real Madrid.. Baktığınız zaman 1 puanı var ama bu Real Madrid yani toparlar. Brugge'nin 2 puanı var ama Galatasaray evindeki maçlarda alacağı puanlarla yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilir. Kazanmaya yönelik bir oyun oluşturulmalı ve kaleye yakın bir oyun oynamalı Galatasaray. O zaman tur atlamasa da 3. olup Avrupa'da kalır.

Galatasaray, seyirci avantajını değerlendirebiliyor mu?

PSG maçında Galatasaray'ı iyi gösteren olgu, seyircisiydi. Galatasaray taraftarını kutluyorum. PSG hocası da değinmiş konuya zaten. Çünkü mükemmel bir atmosfer oluşturdu taraftarlar. Oradan çıkmak kolay olmamalı. Bu avantajı kullanmalı Galatasaray. Daha ısıran bir takım olmalı ev sahibi maçlarda. Eski görüntüsünden agresif yapısından ve temposundan uzak. Seyirci önünde yumuşak bir oyun var. Bu da oyuncu karakterlerinden kaynaklanıyor. Umarım bu en kısa zamanda çözülür.

Ara transfer döneminde yapılacak transfer ya da transferlerle Galatasaray daha iyi hale gelebilir mi?

Transfer de bir çözüm olamaz. Galatasaray bu sene rakibi bozmak üzerine kurulu bir oyun oynuyor. Bunun yerine kendi oyununu oynamalı. PSG maçında Galatasaray'ın en iyisi Muslera'dı. Bir takımın en iyisi kaleciyse bu konu üzerinde iyi bir şekilde düşünülmeli. Diğer başarılı isimlere gelirsek; Luyindama ve Donk...

"BAŞARI İSTİYORSAN..."

Luyindama beğendiğim bir tip oyuncu değil ama Di Maria'ya adım attırmadı. Donk'un da müdahaleleri çok yerindeydi. Ama öne çıkanlar hep savunma bölgesinden... Nzonzi ortada çabaladı ama yalnız kaldı. Belhanda hücuma çıkamadı. Ceza alanına ayakları bile değmedi. Takım olarak bunu düzeltmeli Galatasaray. Böyle turnuvalarda başarı istiyorsan yapmalısın.

Yılmaz Vuraldan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

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