Yılmaz Vural'dan müthiş plan! 13'te 13...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol Haberleri Yılmaz Vural'dan müthiş plan! 13'te 13...
Futbol Yılmaz Vural'dan müthiş plan! 13'te 13...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
15.02.2018 - 19:43, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan müthiş plan! 13'te 13...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig'de kalan 13 maçı da kazanabilecek bir takım olduklarını söyledi.

Vural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Denizlispor ile oynayacakları maçtan 3 puanla ayrılmayı istediklerini belirtti.

Geride kalan haftalarda şanssız maçlar kaybedildiğini, kalan haftalarda daha başarılı sonuçlar almak için çalıştıklarını ifade eden Vural, "Bu takım kalan 13 maçı da kazanabilir. Kazanması mümkün. O yeteneğe sahip oyuncuları bulunuyor. Birkaç kez şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Çok değerli bir takım." diye konuştu.

Kimseden çekinmediklerini, aksine rakiplerinin kendilerinden çekinmeleri gerektiğini kaydeden Vural, "Şu anda 31 puanla 7. sıradayız. Potanın dışında olabiliriz ama bu bizi ürkütmüyor. Bilakis geriden gelmek daha mantıklı, daha kolaydır. İnşallah her şey düşündüğümüz gibi gelişir ve Giresun halkının 41 yıllık özlemini sonlandırmak bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Vural, 28. haftaya kadar olan fikstürde zorlu maç trafiğinin kendilerini beklediğini, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için müsabakaların tamamını kazanmak zorunda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zorlu bir sürece giriyoruz. 28'inci haftaya kadar yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Kazanmamız gereken maçlar. Aksi takdirde bir üst lige çıkmaktan bahsedemeyiz. Elimizden geleni yapacağız. Futbol, iyi oynayanın ille de kazandığı bir oyun değil. Mümkün olduğunca kazanacak kadar iyi işler yapacağız. Bu takımı üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Ben oyuncularımızın birinin bile ağzından 'Eyvah biz bu işi başaramayız' diye bir şey duymuyorum. Hepsinin inancı var."

Öte yandan, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, beraberinde çevik kuvvet polisleriyle Giresunspor Kulübünü ziyaret etti.
Aktaş, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ ve yöneticilerle sohbet etti, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren oyuncular ve teknik heyete tatlı ikram etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TFF'den flaş açıklama! Caner Erkin, Volkan Demirel, Muslera...

Borussia Dortmund Atalanta maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ludogorets - Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?

Östersunds - Arsenal maçı hangi kanalda saat kaçta?