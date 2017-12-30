Yılmaz Vural'dan Hakan Şükür yorumu: Uyarmıştım, vatan hain oldu

Vural, FETÖ firarisi olan ve Amerika'nın San Francisco kentinde bir kafe işleten Hakan Şükür’ü FETö konusunda uyardığını açıkladı. Vural, 'Hakan Şükür artık ‘vatan haini’ konumuna geldi. Ve maalesef, bir sürü oyuncu arkadaşımız o dönemlerde bu oluşumun içinde oldukları için şu anda önemli sıkıntılar yaşıyorlar. Tabii tercihleri buydu. Hakan Şükür’ün oyuncu olmasının başlangıcıyımdır. Sakarya’da basketbol oynarken, onu alıp Bursaspor’a götürdüm. Hakan Şükür 10-15 yıl Türk futbolunu taşıdı. Allah'ı var. Onun tercihi onu bu duruma düşürdü. O zamanlarda onu uyardık. ‘Sen Hakan Şükür’sün’ dedim. Vatan haini oldu. Sokaklara ismi verilmişti. Her şeyi silindi. Gittin Amerika’lara… Ben hayatım boyunca sıra dışı olmaya çalıştım. Kimsenin beni idare etmesini istemem. Herkesin bir derdi var. Türkiye’de yönetmek çok zor. Yöneten konumundaysanız, Türkiye’de sıkıntı yaşarsınız. Bir ülkeyi idare ederken, ceza ve ödül çok önemlidir. Ceza veriyorsunuz, adam caymıyor, ödül veriyorsunuz adam ikna olmuyor. Yanlış yapılıyor. Bize de geldiler. Takımı çalıştırıyorum, takımı yukarı çıkardım. Beni gönderdiler, benden sonra benim yerime gelen hoca, FETÖ tarafından getirildi. Bunu biliyorum. ‘Himmet’ adı verilen para karşılığında göreve getirildi. Güç neredeyse insanlar oraya gitmeyi sever' dedi.