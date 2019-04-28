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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.04.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural’dan flaş Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!

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Yılmaz Vural’dan flaş Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda oyuncu Zafer Algöz’den gelen “Beşiktaş ve Fenerbahçe’den teklif gelse hangisine gönlünüz yakın olur” sorusuna cevap veren Yılmaz Vural, “Olsun da hangisi olursa olsun” diye cevap verdi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Oyuncu Zafer Algöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda son kitaplarını sevenleri için imzaladı.

İmza etkinliklerinde renkli görüntüler yaşanırken Vural ve Algöz’ün futbol muhabbetinde keyifli dakikalar yaşandı.

Mikrofonu eline alan oyuncu Zafer Algöz, Teknik Direktör Yılmaz Vural’a Fenerbahçe ve ülke sporu hakkında esprili sorular sordu.

Yılmaz Vural’ın samimi cevapları ve Zafer Algöz’ün eğlenceli soruları fuardaki sohbete damga vurdu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’den teklif gelse hangisine gönlünüz yakın olur” diye sorulan soruya esprili bir dilde cevap veren Vural, “Olsun da hangisi olursa olsun” dedi.

“Yanımda hocaların hocası var”

“İnandım İnat” adlı son kitabını sevenlerine imzalayan Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın yanına gelerek mikrofonla sorular soran oyuncu Zafer Algöz, “Yanımda hocaların hocası ve belki de Türkiye’nin en büyük kariyerine sahip, Türkiye’nin her coğrafyasında görev yapmış teknik direktörümüz Yılmaz Vural var. Hoş geldiniz, Kocaeli Kitap Fuarı’na” diye konuştu.

“Kitap yazmak çok keyifli bir duygu”

“Kitap yazmak nasıl bir duygu” diye bir soru soran Algöz’e cevap veren Vural ise, "Kitap yazmak çok keyifli bir duygu. Çünkü kalıcı bir şey bırakıyoruz. Biz de istedik ki yaşanmışlıklarımızı bizden sonraki nesle aktararak bir nebze de olsa faydalı olalım. Belki de onlara bir ışık tutar. Senin gibi ikinci bir kitap daha yazmak istiyorum” diye konuştu.

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Yılmaz Vural’dan flaş Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması

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