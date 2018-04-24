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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.04.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan derbi yorumu: İkisine de geçmiş olsun

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Yılmaz Vural'dan derbi yorumu: İkisine de geçmiş olsun

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kendisine yöneltilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sorusunu espri ile yanıtladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin yankıları sürüyor. Bugün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz Vural, kendisine yöneltilen soruya esprili cevap verdi. Soruyu soran basın mensubuna dönen Vural, "Baba sen spor muhabiri olmadığın için sorunu kabul etmiyorum. Ya o bizi ilgilendirmiyor. Biz Süper Lig takımı değiliz, TFF 1. Lig takımıyız. Ben de kendi takımımla ilgili soru varsa, ona cevap vereyim. Onların ikisine de geçmiş olsun" dedi.

33 bin taraftar istedi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Boluspor karşılaşması için 33 bin taraftarın stadı doldurmasını istedi.
Son 2 haftadır galip gelen Eskişehirspor, Boluspor maçından puan ya da puanlar alarak düşme potasından tamamen uzaklaşmak istiyor. Bunun için her kesimden destek bekleyen Yılmaz Vural, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Kalan 2 maçtan puan almak istediklerini kaydeden Vural, Boluspor maçında 33 bin taraftarın stadı tamamen doldurmasını istedi. Gelen 33 bin kişiyi evlerine mutlu olarak göndereceklerini belirten Vural, takımın yaşadığı zorlukları bir kez daha hatırlattı.

"Silkinme yılı olmalı"

İleriye dönük planların yapıldığını belirten Yılmaz Vural, hedeflere oynayan Eskişehirspor'un bu yıl silkinmesi gerektiğini söyledi. Ligde kaldıktan sonra diğer belalardan kurtulmak için çabalayacaklarını aktaran Vural, "Bu takımın başkanı, teknik adamı, yöneticileri, çalışanları ve taraftarının bir misyonu var. Bu takımı ligde tutmak. Tuttuktan sonra sorunlar bitecek mi? Hayır. Başkanla birlikte kime ne vereceğiz ne alacağız onları çıkarttık. Hakikaten oluşan tablo çok zor. Dolayısıyla buradaki iş adamlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyelerimiz ki her zaman sağ olsunlar destek verdiler. Bu desteği farklı bir boyuta getirmeleri gerekiyor. Önemli projelerin geliştirilerek paraya çevrilmesi lazım. En azından takımın borçlarını ödeyip, dosyaları ortadan kaldırıp yeniden ayağa kaldırabilecek noktaya gelmesi lazım. Bu da kolay bir şey değil. Bu heyecanla sadece ligde kalalım diye uğraşırken, yarın kazandık ve kaldık ama ondan sonrası ne olur? Biz kendi açımızdan teknik olarak böyle bir işin çabasındayız. Örneğin altyapıdan 20 küsür tane oyuncu çıkmış oldu. Önemli bir rakam ve bunların hepsi iyi oyuncu olmaya aday çocuklar. O yüzden böyle başarıya ve hedeflere oynayan bir takımın silkinme yılı olmalı. İnşallah bu sene bu beladan kurtulup, öteki belaları nasıl aşabiliriz? onu düşünmemiz lazım" dedi.

"İnşallah o 33 bin kişiyi evine mutlu olarak göndereceğiz"

Stadın, Boluspor karşılaşması ile tamamen dolmasını isteyen Vural, "Bugüne kadar milli maçlar hariç, bizim stadyumumuz full çakmadı. Yani 20 binleri çok rahat görüyoruz. 25 bin olamadık. Ama biz 33 bin kişiyi bekliyoruz. Stadımızı bir şenlik havasına getirelim çünkü çok ciddi bir takımla oynayacağız. Onların play-off'da olmama riskleri ya da 2'nci olma şansları var. Dolayısıyla çok ciddi ve kazanmak adına elinden gelen her şeyi yapacak bir kadroya karşı mücadele vereceğiz. Tabii ki biz Samsun maçında seyircinin verdi destekle takımın pozitif anlamda ne hale geldiğini gördük. Çok şükür takımımız ile seyircimizin arası güzel. Artık onlarda bir şeyleri başarabileceklerinin duygusuna girdiler. O 33 bin kişi gelsin. Türkiye'ye gösterelim, 'Bakın biz bu durumdayız, sıkıntılarımız var ama biz futbol şehriyiz. Biz futbolu ve takımımızı seviyoruz. Ona bir aidiyet duygumuz var, her anında yanında oluruz.' diyelim. Ben burada Eskişehirspor taraftarından bunu bekliyorum. Bu çok büyük bir beklenti değildir. İnşallah o 33 bin kişiyi evine mutlu olarak göndereceğiz" diye konuştu.

 

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