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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.03.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş sorusuna bomba yanıt

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Yılmaz Vural'dan Beşiktaş sorusuna bomba yanıt

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör arayışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Vural, "Beşiktaş'ı çalıştırmak ister misiniz?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Şenol Güneş'in sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle şimdiden yeni sezon için hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta pek çok isim gündeme geliyor. Şu anda takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, A Spor'da bu konuyu değerlendirdi.

Yılmaz Vural, "Beşiktaş'ı çalıştırmak ister misiniz?" sorusu sorulunca çarpıcı sözler sarf etti. İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları...

"İstemez misiniz Beşiktaş gibi bir takımın teknik direktörü olmak? Tabii ki istersiniz. Hem de çok istersiniz. Varsayımla konuşmak istemem ama nasip olsa bize de orada çalışmak... Ki öyle bir şey olmayacağı için konuşmaya da gerek yok. Olmaz, ben gayet iyi biliyorum onu"

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Yılmaz Vuraldan Beşiktaş sorusuna bomba yanıt

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