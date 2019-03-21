Yılmaz Vural'dan Beşiktaş sorusuna bomba yanıt
Beşiktaş'ın yeni teknik direktör arayışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Vural, "Beşiktaş'ı çalıştırmak ister misiniz?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Şenol Güneş'in sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle şimdiden yeni sezon için hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta pek çok isim gündeme geliyor. Şu anda takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, A Spor'da bu konuyu değerlendirdi.
Yılmaz Vural, "Beşiktaş'ı çalıştırmak ister misiniz?" sorusu sorulunca çarpıcı sözler sarf etti. İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları...
"İstemez misiniz Beşiktaş gibi bir takımın teknik direktörü olmak? Tabii ki istersiniz. Hem de çok istersiniz. Varsayımla konuşmak istemem ama nasip olsa bize de orada çalışmak... Ki öyle bir şey olmayacağı için konuşmaya da gerek yok. Olmaz, ben gayet iyi biliyorum onu"
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