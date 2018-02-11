Yılmaz Vural'a ilk maçında şok! Topa tuttular...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler Futbol HaberleriYılmaz Vural'a ilk maçında şok! Topa tuttular...
Futbol Yılmaz Vural'a ilk maçında şok! Topa tuttular...
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Sıradaki Haber: M.Başakşehir'de büyük şok! Maç öncesi...

Futbol
DHA
11.02.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'a ilk maçında şok! Topa tuttular...

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Spor Toto 1'inci Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında, Yılmaz Vural ile ilk maçına çıkan Akın Çorap Giresunspor'u 3-1 yendi

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Kaan (xxx), Semih Güler (xxx), Akaminko (xx)(Dk.62 Aykut xx), Hasan Hüseyin Acar (xxx), Bedirhan (xxx), Hürriyet (xxx), Ofoedu (xxx)(Dk.84 Andaç), Semih Şentürk (xxx)(Dk.70 Hasan Ayaroğlu xx), Bruno (xxx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xx)- Caner (xx), Onur (xx)(Dk.75 Sinan xx), Abdülkerim (xx), Çağlar (xx), Nascimento (xx), Dimitriadis (xx), Recep (xx)(Dk.46 Muhammet xx), Jones Silva Lopes (xx), Diabang (xx), Mustafa Batuhan (xx)(Dk.46 Nascentes xx)
GOLLER: Dk.25 Dorukhan, Dk.64 Ofoedu, Dk.75 Kaan (Eskişehirspor). Dk.86 Jones Silva Lopes (Akın Çorap Giresunspor)
SARI KARTLAR: Ofoedu, Semih Şentürk, Bruno (Eskişehirspor). Ahmet, Diabang (Akın Çorap Giresunspor)

Karşılaşma, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra başladı.

Eskişehirspor ve Akın Çorap Giresunsporlu taraftarlar karşılaşmanın ilk 10 dakikasında sürekli olarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diye' ve 'Her Türk asker doğar' şeklinde slogan attı.

25'inci dakikada Ofoedu'nun ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Dorukhan kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu golün ardından Eskişehirsporlu futbolcular asker selamı verdi.

64'üncü dakikada Onur'un geri pasında topu kapan Ofoedu takımın ikinci golünü kaydetti: 2-0

75'inci dakikada Kaan sol çaprazdan ceza alına girdi vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla kucaklaştı: 3-0.

86'ncı dakikada gelişen Akın Çorap Giresunspor atağında Jones Silva Lopes kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 3-1.  Maç, Eskişehirspor'un 3-1 galibiyeti ile bitti.

Yılmaz Vurala ilk maçında şok Topa tuttular...
Yılmaz Vurala ilk maçında şok Topa tuttular...

 

Manchester City'den gol yağmuru! (ÖZET)

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