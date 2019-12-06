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Futbol
06.12.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural yeni adresini açıkladı!

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Yılmaz Vural yeni adresini açıkladı!

Teknik direktör Yılmaz Vural, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarıyer'de eski futbolcusu Eyüp Odabaşı'nı anma gecesine giden Yılmaz Vural, çıkışta yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik direktör, yurt dışında bir takım çalıştırabileceğini belirtirken ''Yurt dışında bir milli takımla görüşüyorum. Bayağı bir görüştük, yol aldık. Gerçekleşirse oraya gitmeyi düşünüyorum. Sonuçlanmasını bekliyorum, her an her şey olabilir.'' sözlerini kullandı.

''OLMAZSA TÜRKİYE...''

Türkiye'de de takım çalıştırabileceğini vurgulayan Vural, ''Olmazsa Türkiye'de olabilir. Lig önemli değil. Süper Lig, 2. Lig, 3. Lig diye bakmıyorum.'' şeklinde konuştu.

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Yılmaz Vural yeni adresini açıkladı

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